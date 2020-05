Look TM, une nouvelle plateforme vient étoffer la scène médiatique tunisienne

Look TM est le nouveau-né de la scène médiatique tunisienne. D’un genre différent, du moins en Tunisie, cette plateforme digitale diffuse un contenu exclusivement dédié aux réseaux sociaux.

« Une étude de l’Arab World for Research datant de 2018 a indiqué que près de 80% des jeunes tunisiens ne consommaient la télé / radio que sur les réseaux sociaux et suivaient plutôt les médias numériques », a indiqué le co-fondateur de Look TM, Mehdi Ghazai, à la rédaction de Business News.

Partant de ce constat, Mehdi et ses amis Gaith Arfaoui et Zeineb Melki ont lancé en janvier 2020 LooK TM. De l’éducation sexuelle à la légalisation du cannabis, la plateforme touche à tous les sujets dans un format interactif et simple. Look TM diffuse, en effet, des capsules sous-titrées d’une durée de deux à cinq minutes. De quoi toucher les millenials et s’aligner à leurs nouvelles habitudes de consommation.

Le succès ne s’est pas fait attendre. Très vite, le contenu proposé a tellement subjugué la toile que les fondateurs ont décidé de préparer un programme spécial Ramadan à la même hauteur de ce que proposent les chaîne de télévisions pendant le mois saint, souvent riche en productions.

« Nous avons alors approché l’équipe de production de Wajiha Jendoubi qui travaillait alors que le sitcom el-khayata. L’entente a été immédiate et nous avons diffusé un épisode zéro puis le tout premier épisode de la série le 17 avril », a affirmé Mehdi Ghazai.

La série a, notons-le, rencontré un franc succès auprès des internautes tunisiens. Selon Mehdi Ghazai, le premier épisode a raflé, à lui seul, 800 000 vues.

« Nous sommes contents de ce que nous avons pu accomplir en si peu de temps. Voir les marques se bousculer pour communiquer à travers le contenu que nous proposons ne peut que nous pousser de l’avant », a déclaré Mehdi Ghazai, non sans un brin de fierté.

Interrogé sur les projets futurs de Look TM, le co-fondateur de la plateforme a fait savoir qu’il travaillait avec son équipe, composée de six membres, sur la création de production sur toute l’année afin d’encourager les acteurs tunisiens et leur assurer de la visibilité en dehors de la période du Ramadan. Une émission économique est également prévue.

N.J