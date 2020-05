« Al Maktaba » un programme culturel qui brise les barrières du confinement

L'écrivain Kamel Riahi a lancé une initiative culturelle pendant la période de confinement sous la forme d'un programme sur sa chaîne YouTube intitulé «Al Maktaba».

Al Maktaba est un programme sur YouTube qui comprend un ensemble de rubriques, pour présenter virtuellement les auteurs en Tunisie et à l’étranger. La première partie du programme est dédiée à la présentation de l’auteur et la seconde est consacrée à un dialogue avec les écrivains supervisé par Kamel Riahi.

Dans une déclaration accordée ce lundi 4 mai 2020 à Business News, Kamel Riahi a précisé que le confinement a cloitré les intellectuels chez eux et que son initiative vise à briser la barrière du confinement et à rapprocher les écrivains et les artistes.

Dans chaque épisode du programme l’écrivain Kamel Riahi pose une question aux spectateurs et le premier à poster la réponse juste en commentaire se voit attribuer un cadeau de la part de Dar Al-Kitab dont le propriétaire est le poète et éditeur Habib Zoghbi.

Tout au long de la semaine, les écrivains publient des vidéos dans le programme qui parlent des sujets de leurs livres, ainsi que des dialogues que Kamel Riahi mène à distance avec eux.

La Tunisie est en confinement partiel depuis aujourd'hui, lundi 4 mai. Le confinement ciblé se fera progressivement sur trois étapes. A l'heure actuelle seuls quelques secteurs ont pu reprendre le travail avec des effectifs réduits et un système de roulement. Les entreprises en difficulté dont les petits métiers ont également pu reprendre leur activité. Le ministère de la Santé insiste sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité sanitaire et appelle les populations vulnérables à poursuivre leur confinement. Le bilan national fait état de 1013 cas confirmés sur un total de 24.406 prélèvements, 42 décès et 328 rétablissements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z