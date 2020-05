Lobna Jeribi et la question épineuse sur Rached Ghannouchi

L’intervention de Lobna Jeribi sur Mosaïque Fm aujourd’hui 30 avril 2020 n'est pas passée inaperçue. Mais cet intérêt ne concerne cette fois-ci pas les mesures du confinement ciblé, ni la démarche annoncée par le gouvernement. Lobna Jeribi a eu un petit moment d’embarras face à Elyes Gharbi lorsque ce dernier lui a posé une question au sujet de Rached Ghannouchi, président du Parlement.

En effet, l’animateur de Midi Show a demandé si le président de l’ARP pouvait continuer à exercer ses fonctions dans le cadre du déconfinement ciblé alors qu’il est âgé de plus de 65. Le gouvernement avait indiqué dans sa stratégie de confinement ciblé que les plus de 65 ans n’étaient pas concernés par le déconfinement et devaient rester chez eux.

Ne s’attendant pas à cette question, la ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands projets a observé un silence gêné. On ne saura donc pas si le président du Parlement est concerné ou non par cette mesure.

Notons que le président de l’ARP Rached Ghannouchi a 78 ans, et les consignes du confinement ciblé qui s’appliquent dès le 4 mai ne concernent pas les personnes âgées de 65 ans ou plus, ainsi que les personnes ayant une faible immunité, les personnes qui ont des maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants de moins de 15 ans.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 980 cas confirmés sur un total de 22.062 prélèvements et de 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

R.A