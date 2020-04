Les internautes critiquent la nomination de Ben Salem et Hammami

L’annonce de la nomination des deux dirigeants d’Ennahdha Oussama Ben Salem et Imed Hammami en tant que conseillers auprès du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a beaucoup fait réagir.

Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette nomination. Certaines personnes critiquent leur appartenance au parti islamiste alors que d'autres mettent en doute leurs compétences et leurs parcours.

Parmi eux, Kalthoum Kannou, magistrat et candidate indépendante à la présidentielle de 2014, s’est insurgée contre cette nouvelle nomination.

Dans un post Facebook daté de ce dimanche 26 avril 2020, Mme Kannou s’est exclamée : «quelles sont les choses que le chef du gouvernement n'a pas encore comprises pour qu’il nomme de nouveaux conseillers? Puisqu’il a besoin d’autant de conseillers, qu’il les paye de sa poche ! ».

Le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) Néji Bghouri a rappelé, pour sa part, dans un post Facebook daté de ce dimanche, que Oussama Ben Salem est le propriétaire de la chaîne illégale Zitouna TV, qu’à travers laquelle il a défié les institutions de l’Etat notamment la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica). Malgré cela, il est nommé conseiller du chef du gouvernement. Et de noter : «on vient parler après d’un gouvernement clair et transparent, d’un Etat fort et équitable».

L’expert économique Moez Joudi a, quant à lui, dénoncé le nombre important de personnes ayant le rang de ministres et de secrétaires d’Etat, et évidement leurs rémunérations et avantages. «Ils prennent des financement étrangers en devises avec des intérêts excessifs. Ils nomment des conseillers et des ministres, lorsqu’on les compte on trouve plus de 350 personnes au rang de ministres et secrétaires d’Etat au pays.

Si cette information est vérifiée, même si on leur verse tout l’argent du monde, il servira aux salaires, aux recrutements, aux rangs et après ils se servent à coup de prélèvements et de dons imposés !».

L’information de cette nomination a circulé la veille. Pour l’instant rien d’officiel. Toutefois, Oussama Ben Salem s’est empressé de confirmer la nomination sur son compte Facebook.

I.N