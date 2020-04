Insolite - Le pillow_challenge fait ravage sur les réseaux sociaux

Face à la pandémie du Covid-19 et au confinement général imposé dans plusieurs pays, un challenge a été lancé sur les réseaux sociaux : le pillow_challenge (ou challenge de l'oreiller).

Plusieurs influenceuses, actrices et internautes, dans le monde mais aussi en Tunisie, se sont mises à ce challenge et les photos ont envahi les réseaux sociaux, notamment, sur Instagram et Tik Tok . Le mode d’emploi est assez facile : s’habiller d’un coussin en le nouant autour de la taille avec une ceinture, poster la photo et le défi est relevé !

Prenant de plus en plus d’ampleur, la tendance du pillow challenge a été adoptée même par des hommes.

Des photos et des vidéos glamour ou drôles ont envahi les réseaux, et pour s’habiller en période de confinement, plus besoin de passer des heures devant son dressing. A vos coussins et ceintures !

La Tunisie a enregistré à la date du 9 avril, 643 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu’au 19 avril.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H