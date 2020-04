Insolite - Profession : joueur aux jeux vidéo

Ceux qui doivent éditer une nouvelle carte d’identité ont une idée précise du parcours du combattant qu’exige le ministère de l’Intérieur. La question de la profession est spécialement compliquée et plusieurs nouveaux métiers sont refusés par les services du ministère, dont notamment l’administrateur des pages des réseaux sociaux, les modérateurs etc. Des professions bien réelles et existant un peu partout dans le monde pourtant. Les salariés ayant ces nouvelles spécialités ont beau se présenter aux services de police avec toute leur documentation dûment signée par leur employeur et légalisée à la mairie, ils font face au niet !

En revanche, être un simple joueur de jeux vidéo peut être considéré comme étant une profession en bonne et due forme par ces mêmes services du ministère de l’Intérieur, comme l’atteste cette copie de carte d’identité nationale, publiée sur les réseaux sociaux par notre confrère Amine Bouneoues qui officie à la Fédération tunisienne des sports électroniques…

Ce n’est pas plus mal que de reconnaitre nos nouveaux sportifs professionnels qui nous représenteront certainement dans les manifestations internationales, mais il serait souhaitable que le ministère reconnaisse l’ensemble des nouveaux métiers et n’oppose pas systématiquement du refus jusqu’à ce qu’un « haut placé » joue du lobbying, comme c’est le cas avec ce joueur professionnel, pistonné (et à raison) par le président de sa fédération.

Il s'agit de la carte d'identité d'un joueur de l'espérance sportive de Tunis qui devait aller au Maroc disputer un tournoi, avant que celui-ci ne soit annulé pour cause d'épidémie. Lors du renouvellement de sa CIN, le joueur en question a fourni le contrat qui le lie au club et la fédération lui a fourni une attestation. Donc, il faut être un professionnel lié à une association par un contrat pour pouvoir avoir cette mention sur la carte d'identité.

Ainsi va la Tunisie en 2020, ceux qui ramènent de la valeur ajoutée et paient leurs impôts sont ignorés par les services de l’Etat, alors qu’on reconnait ceux qui ne font que « tourner leurs pouces »…

R.B.H