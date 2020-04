Samir Dilou exaspéré, passe à la délation !

L’élu et dirigeant du parti Ennahdha, Samir Dilou, semble exaspéré par les rumeurs et les mensonges colportés sur son compte. Il vient, toutefois, de franchir un cap en passant à la délation dans une publication Facebook du 3 avril 2020.

L’ancien ministre publie ainsi des captures d’un statut publié par un certain Wahid Hammami. Ce dernier a publié un statut accusant Samir Dilou de posséder un yacht, une voiture de luxe pour lui, sa femme et son fils, deux villas à Hammamet, une entreprise d’import-export et un restaurant à Gammarth. Selon Hammami, l’élu Ennahdha a aussi une entreprise de transport terrestre et qu’il monopolise le transport du phosphate.

En gros, un tissu de mensonges grossiers qui porte atteinte à l’image de Samir Dilou. Son commentaire en dit long : « Cette personne pratique la liberté d’expression à sa façon ».

S.F