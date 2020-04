En période de confinement, les policiers mettent de lambiance !

Une vidéo a été massivement partagée, ce mercredi 1er avril 2020, sur les réseaux par les internautes pour détendre l’atmosphère en cette période de confinement total.

Et c’est une voiture de policier parcourant la rue mettant une chanson populaire égyptienne qui a attiré l’attention des habitants du quartier. La scène a, vraisemblablement, amusé les gens coincés chez eux et qui commencent à se sentir très à l’étroit à la fin de cette deuxième semaine de confinement. Une période qui va se prolonger encore deux semaines pour des raisons sanitaires et afin de contenir le coronavirus Covid-19.

S.H