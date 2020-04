Mohamed Affes joue la victime devant le gouvernorat de Sfax

On va désormais suivre les péripéties quotidiennes du député Al Karama Mohamed Affes comme on suivait à une certaine époque celles de Mister Bean.

Pour ce lundi 30 mars 2020, le député nous a offert deux vidéos servant à sa propagande et publiées sur sa page Facebook et relayées par un tout nouveau site internet au doux nom de « Capsule News ». Un député bien portant avec un costume d’aïd et une cravate en respect avec la ceinture.

Dans ces deux vidéos, on voit Mohamed Affes devant le siège du gouvernorat de Sfax demandant au portier de lui permettre l’accès. Le portier a refusé en indiquant que les consignes sont claires et que personne ne doit rentrer. Une barrière de sécurité a été placée à deux mètres de la porte pour éviter les attroupements et la proximité, en totale application des directives Covid-19 du ministère de la Santé. Ceci n’a pas empêché Mohamed Affes, médecin de son état, de coller à la porte et de jouer aux coudes avec d’autres citoyens venus récupérer leurs documents. Il était le seul à refuser les consignes de sécurité et à chercher à entrer au siège du gouvernorat, sans un rendez-vous préalable.

L’agent de la sûreté nationale, tout comme le portier, semblent chercher tout affrontement face à la provocation du député qui les filmait à leur insu et ne respectait ni les consignes d’hygiène, ni celles de la sécurité.

L’histoire, banale, aurait pu s’en arrêter là si ce n’est que Mohamed Affes a tenu à la partager à son public d’Al Karama avec cette publication Facebook dans laquelle il parle de lui-même à la troisième personne et se présente comme victime. « Mascarade au gouvernorat de Sfax, le doctour Affes interdit d’entrer au siège », peut-on lire en titre. Le texte indique que le portier a eu un comportement irresponsable en fermant la porte extérieure du gouvernorat et a interdit un député du peuple d’entrer…

R.B.H