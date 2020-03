Kaïs Saïed, un président qui ne donne pas l'exemple

Alors qu’il avait lui-même annoncé l’intensification des patrouilles et le déploiement en nombre des sécuritaires et de l’armée pour veiller au respect du confinement et des mesures de sécurité mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19, Kaïs Saïed semble être le premier à les ignorer.

Le président de la République, qui a aujourd’hui fait un don au fonds 1818 alloué à la lutte contre le virus, s’est rendu avec sa garde au bureau de poste de la Cité Mahragen à Cité Jardins pour faire un don de la moitié de son salaire.

Si le geste est louable, son déplacement a suscité une vague de critiques sur les réseaux, surtout qu’il pouvait très bien éviter de se déplacer en faisant tout simplement un virement à distance. Lui qui appelle les citoyens à se confiner chez eux devait au moins donner l’exemple.

Mais non seulement il ne fait pas de virement à distance comme les plateformes bancaires et postales le lui permettent, mais en plus il paie en cash ! Les autorités encouragent pourtant, depuis la semaine dernière, à payer en cartes bancaires ou en chèques pour éviter au maximum la propagation du virus. Même que Ooredoo a décidé, en partenariat avec Attijari, de fournir gratuitement ses cartes de paiement prépayées, utiles pour tous types de transaction. Sans compter toute la politique d'Etat de démonétiser les grandes transactions en cash allant jusqu'à interdire par la loi celles supérieures à 5000 dinars et ce dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.

De nouveau accusé de populisme, Kaïs Saïed n’a encore une fois pas failli à sa réputation. Heureusement que cette fois-ci il a évité les accolades, du moins devant la caméra, c’est toujours cela de gagné, ironisent les internautes...

M.B.Z