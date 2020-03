Nermine Sfar a eu plus de succès que Kais Saïed

L’allocution faite par le président de la République, Kais Saïed, dans la soirée du 17 mars 2020, était très attendue par le peuple tunisien.

Toutefois, l’allocution en elle-même n’a pas battu, en termes d’audience, le spectacle donné en direct de son salon par la starlette Nermine Sfar. Elle était légèrement vêtue et a chanté et dansé. Cela a été suffisant pour attirer plus de personnes que le président de la République.

En effet, près de 30 mille personnes ont suivi le live de la starlette sur Facebook tandis que près de 14 mille suivaient le président de la République. Il semblerait que les Tunisiens avaient plus envie de s’amuser que de suivre la solennité de Kais Saïed.

S.F.