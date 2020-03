Le drôle de commentaire tunisien sous le live de Macron !

Depuis l’enregistrement des premiers cas du Coronavirus Covid-19, les Tunisiens s’interrogent sur l’absence du président de la République Kaïs Saïed, d’autant plus que cette épidémie guettant notre pays est une question de sécurité nationale par excellence, s’inscrivant parfaitement dans le champ de ses prérogatives.

Les inquiétudes des Tunisiens se sont souvent exprimées à travers une certaine ironie et un humour noir sur les réseaux sociaux et même sur la page officielle de la présidence de la République. D’ailleurs, le dernier commentaire posté par l’un des internautes en réaction avec le live du discours du président français, Emmanuel Macron, ce soir du lundi 16 mars 2020, en est le parfait exemple. « Au nom de Dieu, Kaïs Saïed vous a-t-il répondu au téléphone ? Nous sommes inquiets pour lui. Au nom de Brigitte, appelez-le et revenez vers nous. Merci », lit-on dans le commentaire rédigé en dialecte tunisien.

Un commentaire qui traduit les interrogations des Tunisiens, en ces temps de crise, qui attendent beaucoup d’un président qu’ils ont élu à plus que 72% des voix. Sauf que le président de la République semble jusqu’à présent aux abonnés absents même si certains indiquent qu’il s’adresserait à la nation à travers un discours qu’il prononcerait dans la soirée de demain.

S.H