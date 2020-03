Elle est la star incontestée de ce week-end du 7 mars 2020. L’avocate et chroniqueuse d’El Hiwar Ettounsi, Maya Ksouri, a ravi les coeurs lors du défilé « Over fifty, et alors », tenu le 5 mars à l’IFT.

En robe et bottes scintillantes, un livre à la main, l’intellectuelle a brillé de mille feux et apparue plus belle que jamais. Elle a parié sur un jeune talent tunisien pour l'habiller, le créateur Malek Gheni.

Sa photo est aujourd’hui massivement partagée sur la toile et les compliments des internautes abondent.

Maya Ksouri a participé, même si elle ne les a pas encore, à un défilé de mode spécial pour femmes de plus de 50 ans, histoire de dire qu’à cet âge une femme ne perd rien de sa beauté ni de son panache.

M.B.Z