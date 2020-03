L’élu Attayar Hichem Ajbouni a tenu à souligner, dans un post partagé ce mardi 3 mars 2020, sur les réseaux sociaux, que c’est sa photo et non celle du ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi qui est publiée sur certains journaux et même sur le portail officiel de la présidence du gouvernement.

« On tient à ce que je sois ministre, peut-être pour le prochain remaniement » a ironisé le député.

M.B.Z