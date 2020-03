Les députés Al Karama insultent la France mais se baladent à Paris

Les photos de députés Al Karama profitant de leur séjour à Paris sont massivement partagées sur la toile.

Les internautes sont interpellés par les scènes improbables que leur offrent Seif Eddine Makhlouf, Raouf Smiai et Abdellatif Aloui dinant dans un restaurant parisien ou encore prenant la pose devant un monument de la ville des lumières.

C’est que les députés Al Karama détestent la France et ne s’en cachent pas. Pendant qu’il se baladait à Paris, profitant de tout ce que lui offrait la ville, Abdellatif Aloui n’a pas manqué de rappeler cette haine qu’il voue à la France. « Paris est une ville débauchée et insolente ni plus ni moins. Je ne vois en ses constructions que le sang des Africains » écrit-il sur les réseaux sociaux. Encore une des nombreuses pépites que nous offrent ces élus d’un autre genre…

M.B.Z