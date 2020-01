Sahbi Ben Fredj : le résultat des neuf dernières années devient logique

« Le système politique hybride et le système électoral désastreux ne produiront que des crises et des échecs » a écrit ce lundi 27 décembre 2020, l’ancien député Sahbi Ben Fredj.

Sahbi Ben Fredj a expliqué que le système politique en Tunisie conduira nécessairement à l’échec de tout gouvernement dont il est issu.

« Un président élu du peuple sans véritable autorité, essayant instinctivement d’usurper ses pouvoirs limités en acquérant les pouvoirs et les prérogatives du gouvernement. Un parlement issu d’une loi électorale qui ne permet pas une majorité homogène conduit nécessairement à des quotas ou à des blocages et donc à des échecs et des crises. Un chef du gouvernement désigné, doté de larges pouvoirs exécutifs, qui se retrouve automatiquement à la merci du parlement, tombe automatiquement dans les quotas ou se retrouve à la merci du chef de l'État, et glisse ainsi progressivement vers une violation de la constitution, et s'il tente de se libérer il marche directement vers les crises et les blocages », a écrit l’ancien député.

« Le résultat des neuf dernières années devient logique et nous ne pouvons pas nous attendre à une meilleure situation que l’actuelle » a-t-il conclu.

M.B.Z