Photo du jour : A létranger, tous les députés sont amis

D’habitude, ils s’entredéchirent à longueur de déclarations médiatiques et publications Facebook. Il leur arrive cependant de s’unir quand il n’y a pas d’enjeu à prendre, un marché à gagner ou un poste à pourvoir. C’est ce que l’on peut dire de ces quatre avocats-députés, présents tous les quatre ce matin, lundi 27 janvier 2020, à Ouagadougou, pour le congrès des parlements des pays du Congrès islamique. Ici, loin de Tunis, il n’y a plus de parti corrompu, de parti terroriste et de parti révolutionniste. Il n’y a que des parlementaires tunisiens qui sourient.

Photo réunissant Seif Eddine Makhlouf d’El Karama, Hatem Mliki de Qalb Tounes, Ghazi Chaouachi d’Attayar et Noureddine Bhiri d’Ennahdha, prise sur la page FB de M. Makhlouf.

R.B.H.