Abdellatif Aloui qualifie Habib Bourguiba dassassin !

Le député Al Karama, Abdellatif Aloui a publié un statut, ce dimanche 26 janvier 2020, dans lequel il s'est ouvertement attaqué à Habib Bourguiba.

Dans sa publication, il a indiqué que « partout à travers le monde, un assassin est dit assassin, et jamais leader ou combattant suprême ».

Abellatif Aloui a ajouté « dans le pays de la terreur, sur les terres de la peur et de l’esclavagisme, les peuples font la victoire de leurs tortionnaires, leur érigent des statues et écrivent leur histoire avec le sang de leurs martyrs. En ce même jour en 1978, selon des rapports indépendants, Bourguiba a tué plus de 400 Tunisiens par balles et en a blessé des milliers. […] Mais les statues ne font pas les leaders et l’Histoire ne pardonne pas ».

