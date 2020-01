Ya Gdim !! - Le nouveau groupe qui fait sensation sur Facebook

Un nouveau groupe privé, Ya Gdim!! (T'es vieux), pourtant créé en 2011, sur le réseau social Facebook, a connu une ascension fulgurante, aujourd’hui. Avec à peine 10.000 membres ce matin, le groupe recense plus que 50.000 ce soir, et le nombre d'adhérants ne fait que monter crescendo.

Regroupant principalement des internautes nostalgiques des années 80-90, les adhérents y ont trouvé un espace pour partager leurs souvenirs et les principaux détails ayant marqué leur jeunesse et leur enfance.

Des simples internautes, aux personnalités publiques et même politiques, tout le monde s’est prêté au jeu et fait de ce groupe, un espace d’échange spontané et agréable, mais aussi drôle et plein de nostalgie.

C’est dire que la morosité du quotidien et les multiples facteurs de division ont fait que les Tunisiens cherchent la moindre opportunité pour les réunir...et pour s'amuser.

S.H