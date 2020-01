Argoubi : Habib Jamli na pas disposé d'un service de communication comme Elyes Fakhfakh !

Kais Argoubi, qui était chargé de communication du candidat à la primature Habib Jamli, a insinué, ce mercredi 22 janvier 2020, qu'Elyes Fakhfakh est épaulé par la Kasbah contrairement à l’ancien candidat.

Dans un post Facebook, M. Argoubi a expliqué qu’il était seul à s’occuper de la communication de M. Jamli alors que M. Fakhfakh va avoir toute une équipe dédiée dès sa première semaine et qu’une conférence de presse est prévue ce vendredi.

« Cette équipe n’a pas été fournie à l’ancien candidat à la primature Habib Jamli qui n’a pu compter que sur une seule personne pour gérer pendant 7 semaines sa communication avec les médias nationaux et internationaux ainsi que l’opinion publique nationale et internationale outre la relation entre politique et média», a-t-il soutenu.

I.N