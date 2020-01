Samir El Wafi déclare la guerre à Saïd Jaziri

L'animateur Samir El Wafi a publié un statut ce dimanche 19 janvier 2020, pour répondre à Saïd Jaziri, qui l’a insulté en direct sur les ondes de sa radio pirate, Le Saint Coran.

Samir El Wafi l'a qualifié de « menteur et hypocrite », l'apostrophant en ces termes : « Aujourd’hui, tu m’insultes et tu m’injuries sur ta radio du Saint Coran parce que je ne t’ai pas permis d’induire les gens en erreur. […] le plus beau dans l’épisode qui sera diffusé ce soir, c’est que ton masque est tombé et tous tes dossiers sont ouverts bien que tu aies fuis la confrontation ».

L'animateur a ajouté qu’il va publier, parallèlement à la diffusion de l’émission, tous les documents qui lui sont parvenus depuis le Canada prouvant tous les méfaits commis par Saïd Jaziri. « C’est toi qui as déclaré la guerre, et c’est moi qui déciderai de la manière avec laquelle celle-ci prendra fin ».

Ce statut vient en réponse à la tribune que lui a consacrée Saïd Jaziri sur les ondes de sa radio pirate, pour revenir sur le déroulement du tournage de l’émission « Wahch Echecha ». Saïd Jaziri a indiqué qu’il a quitté le plateau après que les chroniqueurs tout comme l’animateur ont essayé de le ridiculiser, « toute l’émission a porté sur mon séjour au Canada et les sources de ma fortune, mais ils ont omis que je me présente au plus haut poste de l’Etat ».

Rappelons que Saïd Jaziri détient une radio transmettant en toute illégalité malgré les multiples avis de la Haïca. Durant la période électorale, il a profité de sa radio pour faire sa propre promotion politique. L’Isie lui avait retiré son siège obtenu au parlement, sauf qu’il a réussi à le récupérer sur décision du Tribunal administratif.

S.H