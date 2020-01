Des consultations sur Facebook pour désigner le nouveau chef du gouvernement

Dans le cadre des concertations, menées désormais par le président de la République, Kaïs Saïed, en vue de désigner le candidat à la primature chargé de former le nouveau gouvernement, les consultations sont désormais menées en ligne.

Des partis comme Tayar Al Mahaba, Amal ou encore La voix des agriculteurs, ont posté un sondage pour que leurs adhérents puissent désigner les candidats qu’ils devraient présenter.

Tayar Al Mahaba et le député Fayçal Tebbini ne se sont pas beaucoup cassés la tête. Ils ont demandé à leurs « followers » de leur écrire le nom de la personne qu’ils estiment apte à former le nouveau gouvernement. Yassine Ayari, député Amal, a pour sa part fourni plus d’efforts en soumettant aux adhérents du parti une shortlist de 8 candidats et de 7 candidates parmi lesquels ils sont appelés à choisir s’ils estiment que Amal doit être concerné par la formation du gouvernement.

Après l’échec cuisant des consultations autour d’un café, l’heure est au digital. Cela dit c’est surtout dans les bureaux fermés des «grands » que se joue sans doute la partie…

M.B.Z