Zied Laâdhari, latout délaissé par Ennahdha

Il ne leur ressemble pas, il n’est pas des leurs et il ne le sera jamais. Zied Laâdhari, député, ancien ministre du Commerce et ancien secrétaire général d’Ennahdha est comme un parachuté imposé aux islamistes par leur chef Rached Ghannouchi. Il a beau être loyal, il a beau avoir été compétent, les faucons n’en voulaient pas ! Nul n’est prophète en son pays ! Au lendemain de leur indéniable victoire aux législatives, il aurait pourtant été tout à fait naturel et sain que Zied Laâdhari occupe le poste de chef du gouvernement. Personne n’aurait rien trouvé à redire et son gouvernement serait passé comme une lettre à la poste.

Sauf que non, les islamistes ont choisi des solutions idiotes, contraires aux pratiques démocratiques ordinaires, contraires aux intérêts de la nation et contraires à leurs propres intérêts. Juste pour barrer la route à l’un des leurs ! Résultat des courses, une claque devant tout le monde.

Et la plus belle claque est venue du même Zied Laâdhari qui, encore une fois, a choisi l’intérêt de la patrie avant celui des partis. Il a toujours été discipliné, il a toujours été raisonnable, mais hier c’était trop. Il a publiquement dit non et entraîné avec lui des dizaines. Le gouvernement Jamli n’est pas passé, Zied Laâdhari est resté seul, mais ce ne sera pas pour longtemps. La vérité met du temps, mais finit toujours par prendre son chemin et arriver à bon port.

