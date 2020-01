Samir Dilou et Abdelaziz Essid présents au procès de Seif Eddine Makhlouf

Le député de la Coalition Al Karama, Zied Hachemi a publié, sur sa page Facebook, une photo du procès de l’avocat et président du bloc parlementaire de la Coalition Al Karama, Seif Eddine Makhlouf ayant eu lieu, ce jeudi 9 janvier 2020, et relatif à l’affaire de l’école coranique de Regueb dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Plusieurs collègues de M. Makhlouf étaient présents au Tribunal de première instance de Tunis. On peut distinguer notamment, outre Zied Hachemi et le dirigeant d’Al Karama Imed Deghij, les élus d’Ennahdha et avocats, Samir Dilou et Farida Laâbidi ainsi que l’avocat de Sami El Fehri, Abdelaziz Essid.

Au final, le Tribunal a décidé de reporter le procès au 26 mars 2020 et ce sur demande du comité de défense de Seif Eddine Makhlouf.

Rappelons que Seif Eddine Makhlouf avait été condamné à vingt mois de prison suite à une plainte pour diffamation déposée par le procureur de la République auprès du Tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

M. Makhlouf avait, lors de l'affaire de l'école coranique de Regueb, insulté le procureur pour avoir ordonné la fermeture de l'école en question et l'appréhension des responsables, en février 2019.

Il l'avait, également, accusé d'exercer des pratiques inhumaines vu qu’il avait décidé de soumettre les onze écoliers à des tests dévoilant les agressions sexuelles qu'ils ont subies et qui ont été confirmées par médecin légiste.

En avril 2019, Seif Eddine Makhlouf a été auditionné par la justice dans cette affaire, bien qu'il ait présenté ses excuses au Procureur le lendemain de sa déclaration outrageante.

