Le sens de la répartie manque à Kaïs Saïed

Le journaliste indépendant et producteur Maher Abderrahman a publié hier, mercredi 25 décembre, deux posts Facebook rebondissant sur la visite surprise en Tunisie du dictateur turc Recep Tayyip Erdoğan.

Le premier est en rapport avec la remarque désobligeante (et vraie) du président turc à propos de l’odeur du tabac remplissant la salle.

Le président tunisien Kaïs Saïed a répondu maladroitement affirmant qu’il s’agit d’odeur de cuisson et d’huile d’olive échappée d’une cuisine tunisienne authentique.

Maher Abderrahaman a épinglé le sens de la répartie manquant à Kaïs Saïed en rappelant cette vérité historique que les premiers qui ont fait entrer le tabac en Tunisie et généralisé la pipe à eau dans les cafés sont les Ottomans. « Si l’hôte des lieux avait une présence d’esprit, il lui aurait répondu du tac au tac pour lui dire : « ce sont les restes des odeurs ottomanes ».

Bon à rappeler, le président de la République est un grand fumeur et il n’y a pas de cuisine dans les parages de la salle où a lieu la conférence de presse.

La seconde remarque de Maher Abderrahman est en rapport avec l’interdiction faite aux journalistes d’accéder au palais de Carthage et le boycott opéré par la présidence de la République à l’encontre de plusieurs médias tunisiens. A bon entendeur : l’un des piliers de la démocratie est la transparence. La transparence exige le droit à l’information.

Chose que la chargée de com du palais, Rachida Ennaïfer semble méconnaitre et elle ne sait même pas qui a de l’audience et qui ne l’a pas en Tunisie et ignore jusqu’au nombre de médias et de représentants de médias étrangers en Tunisie. Pire, c’est bien elle qui s’est abstenue de donner le numéro de son téléphone portable aux journalistes et directeurs de médias, les renvoyant au standard du palais et en affirmant qu’elle ne travaille pas le week-end.

R.B.H