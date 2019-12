Noureddine Bhiri : Attayar et Echaâb ont trahi la confiance d'Ennahdha

Le dirigeant d'Ennahdha, Noureddine Bhiri a exprimé, dans un post Facebook datant de ce dimanche 22 décembre 2019, l'attachement du parti islamiste à un gouvernement incluant les autres partis politiques au service de "l'intérêt national et de l'unité des Tunisiens".

Une position prise en dépit du non-respect de certains partis de leurs engagements en rapport avec les concertations autour de la constitution du gouvernement.

M. Bhiri vise, ainsi, Attayar et le mouvement Echaâb qui ont fait partie, outre Ennahdha et Tahya Tounes, de ces négociations, jusqu'à hier et qui ont décidé aujourd'hui de ne pas participer au gouvernement.

Pour Noureddine Bhiri, Ennahdha avait fait des concessions, plus qu'il n'en faut, dans le cadre de la formation du gouvernement et ce dans l'objectif de mettre en place un gouvernement national se basant sur un programme révolutionnaire.

Ces compromis étaient, également, signe de confiance en les partenaires susnommés d'Ennahdha dans ce processus. Une confiance mal placée vu que ces partis n'ont pas été capables d'honorer leurs engagements.

B.L