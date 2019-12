Le post incendiaire dAbdellatif Mekki

Le dirigeant d'Ennahdha, Abdellatif Mekki, a publié hier, mercredi 19 décembre 2019, un post incendiaire sur les réseaux sociaux.

Sans citer de nom, Abdellatif Mekki a écrit : « Le tyran n'a pas besoin de compétences autour de lui, il a plutôt besoin de clans, de gens avides d’argent, de positions, d’âmes à cueillir… Il ne se soucie pas de l'avenir, il veut juste se rappeler qu'il était un jour au sommet de la montagne à regarder le feu qu’il a allumé consumer les plaines ».

Le dirigeant d’Ennahdha a exprimé ces derniers jours des positions de plus en plus hostiles envers le chef du parti Rached Ghannouchi. Abdellatif Mekki a souligné la nécessité d'accélérer l'organisation du congrès du parti islamiste vu que Rached Ghannouchi, n'était plus « capable de consacrer du temps » pour ses fonctions à la tête du parti étant élu à la tête du Parlement. Il a affirmé que le règlement intérieur d'Ennahdha impose à son président d'être disponible pour l'exercice de ses fonctions « même s'il arrive à cumuler les deux missions ».





M.B.Z