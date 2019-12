Samir El Wafi commente la suspension de sa nouvelle émission

L'animateur et journaliste Samir El Wafi, a réagi à la décision de la Haica annoncée, ce lundi 16 décembre 2019, de suspendre sa nouvelle émission « Polémique » diffusée sur Attessia.

« La Haica a décidé de suspendre l’émission « Li man yajro faqat » mais le Tribunal administratif nous a donné raison et nous avons pu continuer l’émission. La nouvelle émission « Wahch Al Chehcha » est diffusée depuis un an et demi sans aucune remarque de la Haica. L’émission « Polémique » a débuté en trombe mais après deux épisodes seulement, arrive ce qui n’a pas été prévu…est-ce la guigne ? » a écrit Samir El Wafi sur les réseaux sociaux.

La Haica a décidé de suspendre l’émission de Samir El Wafi pour trois mois suite à un accrochage survenu sur le plateau entre la chroniqueuse Arbia Hammadi et l’invitée Meriem Debbagh. La chroniqueuse s’estimant peu défendue par l’animateur avait annoncé hier sa démission.

M.B.Z