alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:27
Sur les réseaux
Radio Tataouine : la Tunisie règle ses dettes avant la fin du monde !
08/10/2025 | 20:50
1 min
3 Commentaire(s)
Radio Tataouine : la Tunisie règle ses dettes avant la fin du monde !
Lecture Zen

 

C’est une faute de frappe qui a failli bouleverser l’ordre cosmique. Dans une publication de ce mercredi 8 octobre 2025, Radio Tataouine a annoncé que « la Tunisie rembourse sa dette extérieure pour l’année 2025 avant la fin du monde ». Oui... avant la fin du monde — pas de l’année.

Lapsus apocalyptique ou prophétie financière ? Sur les réseaux, les internautes n’ont pas tardé à s’amuser de cette annonce cataclysmique. Certains ont félicité la Tunisie pour sa capacité à solder ses comptes avant l’effondrement de la planète, d’autres ont suggéré qu’il s’agissait d’un plan réaliste vu la conjoncture économique.

« Au moins, on partira sans dettes », a ironisé un internaute. Un autre a salué « une rigueur budgétaire d’un autre monde ».

 

 

L’erreur, corrigée depuis, a tout de même offert un moment de légèreté bienvenu dans un contexte où les chiffres financiers prêtent rarement à sourire. À Tataouine, on aura au moins prouvé que même les publications les plus sérieuses peuvent, l’espace d’un instant, ouvrir une porte sur la science-fiction.

 

M.B.Z

A lire également
Chkoundali : Il est économiquement absurde de parler dun remboursement de 125% de la dette 125% de la dette payée ou chiffres enjolivés ? Les experts donnent leur avis
08/10/2025 | 20:50
1 min
3 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
11/10/2025
6
Radio Tataouine : la Tunisie règle ses dettes avant la fin du monde !
Radio Tataouine : la Tunisie règle ses dettes avant la fin du monde !
08/10/2025
3
Tunis : lagression dun agent de nettoyage suscite une vague dindignation en ligne
Tunis : lagression dun agent de nettoyage suscite une vague dindignation en ligne
23/09/2025
4
Gisèle Halimi incarnée par Charlotte Gainsbourg : le biopic qui soulève lindignation
Gisèle Halimi incarnée par Charlotte Gainsbourg : le biopic qui soulève lindignation
21/09/2025
29
Commentaires
Commentaires (3)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Taylor Adam
Varroum, aalech?
a posté le 09-10-2025 à 19:09
Et pour quoi radio tataouine diffuse en arabe et non pas en amazigh !?
Répondre
Ca (Pal)patine à radio Tatooine...
Quant à la dette que doit ce pays à cette région toute entière de résistance à travers Histoire jusqu'à "l'Indépendance" (voire peut-être même soulèvement révolutionnaire prochissime)...
a posté le 09-10-2025 à 05:20
Une "dette de reconnaissance" jusqu'à la fin des temps au moins ...
Répondre
Abdo
Sans commantaire
a posté le 08-10-2025 à 21:16
Plus tôt " la fin de la 3eme guerre mondiale".
Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
21/09/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
21/09/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
21/09/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
21/09/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
21/09/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
21/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis