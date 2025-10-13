Radio Tataouine : la Tunisie règle ses dettes avant la fin du monde !

C’est une faute de frappe qui a failli bouleverser l’ordre cosmique. Dans une publication de ce mercredi 8 octobre 2025, Radio Tataouine a annoncé que « la Tunisie rembourse sa dette extérieure pour l’année 2025 avant la fin du monde ». Oui... avant la fin du monde — pas de l’année.

Lapsus apocalyptique ou prophétie financière ? Sur les réseaux, les internautes n’ont pas tardé à s’amuser de cette annonce cataclysmique. Certains ont félicité la Tunisie pour sa capacité à solder ses comptes avant l’effondrement de la planète, d’autres ont suggéré qu’il s’agissait d’un plan réaliste vu la conjoncture économique.

« Au moins, on partira sans dettes », a ironisé un internaute. Un autre a salué « une rigueur budgétaire d’un autre monde ».

L’erreur, corrigée depuis, a tout de même offert un moment de légèreté bienvenu dans un contexte où les chiffres financiers prêtent rarement à sourire. À Tataouine, on aura au moins prouvé que même les publications les plus sérieuses peuvent, l’espace d’un instant, ouvrir une porte sur la science-fiction.

M.B.Z