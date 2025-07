Oppositions en ordre dispersé : malaise et amertume sur les réseaux

Imprimer

Le report, mardi 22 juillet 2025, de la manifestation initialement prévue par le Réseau tunisien des droits et des libertés pour le 25 juillet à la place Mohamed Ali n’a pas manqué de faire réagir. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un nouvel épisode de fragmentation au sein des forces opposées au régime de Kaïs Saïed.

La décision du Réseau, motivée selon son communiqué par un souci de coordination avec d’autres composantes de la société civile, a été perçue par plusieurs figures publiques comme un recul regrettable, voire une forme de renoncement aux principes qu’il défend.

Dalila Ben Mbarek Msaddek, avocate et sœur du prisonnier politique Jaouhar Ben Mbarek, a livré une charge d’une rare virulence. Dans un long texte empreint de colère, elle dénonce ce qu’elle appelle « les courtiers de la modernité » qui, selon elle, échouent à chaque étape décisive. À ses yeux, ils ne suscitent ni admiration à gauche, ni crainte à droite, et encore moins une quelconque reconnaissance populaire.

« Vous êtes une combinaison difforme de gauche castrée et de réformistes lâches. Vous n’avez jamais su mobiliser les Tunisiens ni accéder au pouvoir par les urnes ».

Elle leur reproche une posture fluctuante, des prises de position contradictoires selon les circonstances, et une propension à s’ériger en donneurs de leçons sans jamais assumer d’engagement clair.

« Vous vous pavanez dans une pseudo-légitimité construite sur l’invective de vos adversaires… alors qu’ils ont réussi là où vous avez toujours échoué », écrit-elle, avant de conclure :

« Aujourd’hui, vos masques sont tombés. Vous avez trahi le pays. Et nous ne couvrirons plus vos échecs ».

Dans un registre plus amer que colérique, Mongi Souab, frère de l’ancien magistrat et prisonnier politique Ahmed Souab, s’est exprimé avec sobriété :

« J’ai le cœur serré. Et les mots ne sortent pas. Ce sont notre famille… nos amis… On encaisse en silence, jusqu’aux os ».

Le journaliste Zied El Heni, fidèle à son style incisif, a publié une longue diatribe au vitriol contre ceux qu’il accuse de faire le jeu du régime, sous couvert de progressisme.

« Félicitations au président Kaïs Saïed ! Bravo pour le soutien qu’il reçoit de cette “cinquième colonne” moderniste, démocratique, progressiste, droit-de-l’hommiste… mais complètement creuse », écrit-il.

Il accuse certains réseaux de se parer des habits de la défense des libertés tout en agissant, en pratique, contre l’unité de l’opposition.

« Ce ne sont pas les principes qui les guident, mais la rancune et l’aveuglement idéologique. Ils n’ont pas hésité à entraîner avec eux de jeunes militants pleins d’espoir dans la vase de leurs obsessions ».

Avant de conclure, non sans sarcasme :

« Ce soutien “progressiste” sied parfaitement à Kaïs Saïed. Il le mérite, et vous le méritez tout autant ».

Faouzi Ben Abderrahmane, ancien ministre, s’interroge quant à lui sur la stratégie du Réseau, qu’il juge incohérente : « Le Réseau : perte de boussole ou conflit interne ? Ce positionnement est erroné ».

Hichem Ajbouni, ancien député, a lui aussi réagi avec amertume et désillusion. Il déplore l’incapacité des forces politiques à dépasser leurs logiques d’exclusion et à se rassembler autour d’un socle commun. « On ne peut pas construire un régime démocratique solide et durable avec une pensée excluante… Après quatre ans de coup d’État, l’incapacité des oppositions à se hisser à la hauteur de l’enjeu est décourageante et désolante ! ».

En citant la fable des taureaux mangés un à un faute d’unité, il conclut par une adresse directe aux prisonniers politiques :

« Le taureau blanc, le noir et le brun ont tous été dévorés. L’injustice a touché tout le monde, et malgré cela, certains restent prisonniers de leurs petits calculs. Honte à nous. Mes excuses aux détenus politiques et d’opinion ainsi qu’à leurs familles : nous vous avons trahis ».

Anouar Kousri, avocat et ancien vice-président de la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme, a pour sa part adopté une approche constructive. Dans une déclaration posée mais ferme, il rappelle l’urgence de l’unité face à un pouvoir autoritaire.

« La situation politique et des droits humains actuelle exige une seule manifestation… unie… le 25 juillet, contre l’autoritarisme et le pouvoir personnel ».

Il appelle à une mobilisation large, sans exclusion, pour défendre les prisonniers d’opinion et les acquis de la révolution.

« Cette mobilisation doit se faire sous une bannière commune, sans marginaliser personne parmi les victimes de la répression. Et que ceux qui souhaitent s’auto-exclure le fassent, mais qu’ils n’excluent pas les autres ».

Parallèlement, de nombreux internautes ont relayé l’appel initial à manifester le 25 juillet à 18h sur la place Mohamed Ali, notamment celui de la famille d’Ahmed Souab et de son comité de soutien, qui ont réaffirmé leur présence à ce rendez-vous.

Le report du Réseau tunisien des droits et des libertés a fait amplifier les tensions. Dans la foulée, le Front de salut national a également reporté la marche du 25 juillet, alors que l’UGTT s’est désolidarisée de ces mouvements.

Face au pouvoir qui verrouille l’espace politique, les oppositions — islamistes, progressistes, indépendants ou figures de la gauche — peinent à construire un front commun. Les messages postés ces dernières heures trahissent une désillusion profonde.

R.B.H