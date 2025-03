Transports publics : une déclaration du ministre provoque moqueries et indignation

Le ministre des Transports, Rachid Amri, a déclaré, mardi 25 mars 2025, que le fait de laisser les portes ouvertes du métro était devenu une habitude chez les jeunes. Cette remarque a rapidement suscité une vague de réactions, souvent moqueuses, soulignant la déconnexion flagrante du ministre par rapport à la réalité des transports publics.

De nombreux internautes ont rappelé au ministre que les portes des métros étaient défectueuses et qu’elles demeuraient ouvertes en raison de leur mauvais état. La déclaration du ministre a été faite lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple, en réponse à une question portant sur la hausse des accidents de métro.

Les propos de M. Amri ont rapidement fait réagir, provoquant une pluie de critiques unanimes. Celles-ci ont dénoncé l’incapacité du ministre à reconnaître les problèmes structurels bien connus dans ce secteur et sa tendance à imputer ces défaillances aux jeunes. « Monsieur le ministre, les portes du métro ne se ferment plus depuis des années, le temps d’attente dépasse une heure, et une rame conçue pour transporter 1 000 passagers en embarque 2 000… Juste pour que vous le sachiez », a réagi le journaliste Oussama Saafi.

D’autres internautes se sont indignés : « Le ministre vit-il avec nous ? Beaucoup de métros n’ont plus de portes et la maintenance est complètement négligée ! ».

Il convient de rappeler que le secteur des transports est au cœur de vives tensions sociales. En effet, quelques semaines avant cette déclaration, plusieurs manifestations et sit-in ont eu lieu en Tunisie, alimentées par des mécontentements relatifs à la gestion de ce secteur essentiel.





