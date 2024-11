Mouna Noureddine porte la croix de l’ignorance de ses compatriotes

Elle est un monument de la scène artistique tunisienne. Mouna Noureddine l’actrice de 85 ans, consacrée tant au théâtre qu’au cinéma, est aujourd’hui la cible d’attaques abjectes diffusées sur les réseaux sociaux.

Cumulant plus de soixante ans de carrière, elle joue en ce moment aux JTC dans la pièce « Dance céleste » ou « Raksat Sama » de Taher Aissa Ben Arbi. Dans son rôle, salué par la critique, l’actrice porte un habit monastique et une croix. Il n’en fallait pas plus pour qu’une avalanche de critiques et d’insultes s’abatte sur elle.

De ceux qui l’accusent d’être chrétienne et de l’avoir caché, à ceux qui la traitent d’hérétique et passant par des internautes qui vont jusqu’à critiquer politiquement son choix « alors que les chrétiens et les juifs massacrent des musulmans à Gaza », Mouna Noureddine relance, sans doute la mort dans l’âme, le débat insensé sur l’art et la réalité, la noblesse de l’un et la médiocrité de l’autre.

Ce matin, toutes les radios ou presque ont parlé de la « polémique » engendrée par le costume de l’actrice, c’est dire l’ampleur aberrante qu’a pris cette controverse. En 2024, en Tunisie, on en est encore à devoir expliquer que dans une pièce de théâtre des interprètes jouent un rôle et offrent au public, pour un moment suspendu dans le temps, un monde imaginaire où l’émotion se mêle souvent à l’intellect et l’art à la réflexion.

Danse céleste raconte l’histoire de Hala, une femme emprisonnée, dans les conventions sociales et la soumission à l’homme. Elle découvre que l’amour n’a rien à voir avec les traditions sclérosées. Elle s’interroge sur l’amour absolu entre l’humain et le céleste. Le temps présent et le XIIIe siècle se ressemblent, guerres et épidémies, effondrement de la morale du monde, crise de l’humain et de l’amour. Hala commence par lire un roman et tombe amoureuse de l’écrivain qui, atteint d’un cancer, se laisse mourir. Elle apprend de lui la poésie à travers l’art du cinéma comme Jalal AlDin Al Rumi apprend la poésie de son alter ego bien-aimé, Shams Al-Din Al-Tabrizi. La douleur crée toujours une nouvelle naissance, la danse du ciel.

M.B.Z