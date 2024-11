Samy Chaffaï remporte le Digital creator award dans la catégorie Art

Samy Chaffaï remporte le Digital creator award dans la catégorie Art

Le talentueux créateur de contenu Samy Chaffaï a remporté, lundi 11 novembre 2024, le Digital creator award dans la catégorie Art, lors d'une grande cérémonie organisée à Doha au Qatar.

Connu pour être réalisateur, YouTubeur et influenceur, Samy Chaffaï s'est distingué à travers ses projets créatifs dans le monde digital.







Le Digital creator award est un événement prestigieux qui offre l'occasion de réunir les créateurs de contenu arabes les plus brillants, talentueux et actifs dans divers domaines et sur de multiples plateformes, dans le but de célébrer leurs réalisations remarquables.







S.H