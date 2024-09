Kaïs Saïed… sur le bout des lèvres

Après près de quatorze ans de la révolution, alors que les Tunisiens croyaient ne plus devoir subir certaines scènes, il s’avère que le retour en arrière est bien acté.

La toile a été rebutée par des photos de quelques partisans du président de la République et candidat à sa succession, Kaïs Saïed, en train d’embrasser les affiches de campagne de ce dernier.

Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ont suscité beaucoup de réactions écœurées des internautes : beaucoup se sont exprimés et ont dit qu'ils ne pensaient pas voir ce genre de scène de nouveau après tout ce qu’a traversé la Tunisie. D’autres ont affirmé que ça leur rappelait l’époque de l’ancien président Zine Abidine Ben Ali où le culte de la personnalité était poussé à l'extrême bassesse, et où tout le monde devait avoir sa photo accrochée et lui vouer adulation.

C’est comme si on remontait le temps.