Panne Meta : après la panique, place aux blagues !

Une panne mondiale a touché, mardi 5 mars 2024, les services du groupe Meta. Il n’était plus possible d’accéder à Facebook, Messenger ou Instagram et cela durant plus d’une heure, deux pour certaines régions.

Quand on sait l’importance des réseaux sociaux dans la vie des gens, désormais hyperconnectés, on ne peut qu'imaginer la détresse qu'a causé la panne.

D’ailleurs, aussitôt leurs comptes de nouveaux actifs, les internautes tunisiens se sont rués sur leurs murs postant des blagues inspirées par ce grand moment de panique.

Chacun y est allé de son analyse de la situation, maintenant qu’il s’est avéré qu’il s’agit d’une panne et non de tentatives de piratage, l’affolement a vite fait de céder la place au rire.

M.B.Z