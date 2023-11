Boubaker Siala répond à la polémique sur le quatre-roues électrique de Bako Motors

Le PDG de la société Bako Motors, Boubaker Siala, est revenu, ce lundi 27 novembre 2023, sur la polémique qu’a suscité le lancement du véhicule trois places de la marque, présenté comme la première voiture 100% électrique développée par une entreprise tunisienne.

Une polémique a, en effet, éclaté sur les réseaux sociaux accusant l’entreprise d’avoir parlé d’un produit 100% tunisien alors que le modèle et tous les composants de la voiture sont chinois et que l’assemblage uniquement est opéré en Tunisie.

« Aucune marque ne peut se targuer de s’inscrire ou pas dans le made in Tunisia. Il y a un organisme qui décide du taux d’intégration qui doit dépasser 40% et qui permet de bénéficier de ce label. Même des sociétés telles que Mercedes ou BMW ne fabriquent rien à part la tôle, tous les autres composants leur sont fournis (…) il est normal de retrouver des marques différentes de voitures possédant les mêmes composants ou le même chassis (…) il n’y a aucun tabou à cela (…) aucune marque au monde ne fabrique tous ses composants, il est normal de s’inspirer d’autres modèles » a affirmé l’entrepreneur.

« Quand on parle de 100% tunisien, on parle de la conception et non des composants. Le taux d’intégration de cette voiture dépasse les 50% (…) quand on parle de châssis on parle de la partie inférieure mais aussi de la carrosserie et nombreux spéculent sur des notions qu’ils ne maitrisent pas (…) toute cette polémique n’est pas objective (…) certains modèles sont en open source et permettent à des sociétés de développer le produit comme ils l’entendent (…) nous avons travaillé sur des composants homologués et notre prix est étudié, nous proposons un produit que nous garantissons » a-t-il souligné.

M.B.Z