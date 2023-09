Tabbal et Zakkar à l’ouverture d’un séminaire sur la lutte contre la contrefaçon

Imprimer





C’est avec un spectacle de Tabbal, Zakkar et danse folklorique, que s’est ouvert un séminaire sur la lutte contre la contrefaçon, organisé par l’AfriPI ; une organisation de droits de propriété intellectuelle et innovation en Afrique dont la mission est de faciliter tant le commerce intra africain que les investissements africains et européens.

Le danseur et chorégraphe tunisien, Rochdi Belgasmi, était à l’œuvre lors de cet événement.

Le spectacle* n’a pas manqué de faire réagir les internautes tunisiens. Commentant la chose, plusieurs ont évoqué, sur un ton ironique, de l’innovation événementielle surtout que la scène médiatique tunisienne n’a pas l’habitude de telles pratiques à l’ouverture de rencontres internationales sérieuses.

Nous noterons que ce petit spectacle a eu lieu lors d’une pause entre le discours d’ouverture et le lancement des travaux de ce séminaire de trois jours. L’idée étant de présenter une partie du patrimoine tunisien aux invités de la Tunisie en majorité des Marocains, Algériens et Subsahariens.

« Ce séminaire, à l’intention des autorités de régulation, des titulaires de droits et des acteurs engagés dans l’application des droits de propriété intellectuelle (DPI) des pays d’Afrique du Nord, notamment l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, avec le soutien de la France, vise à sensibiliser les autorités à l’importance de la propriété intellectuelle, ainsi qu’au rôle majeur de chacun des acteurs dans la lutte contre la contrefaçon. Il cherche également à initier un dialogue entre les principales parties prenantes afin qu’elles partagent leurs expériences, à identifier les facteurs favorisant la contrefaçon et à échanger sur les techniques et les stratégies efficaces pour détecter, surveiller et enquêter sur les violations des DPI », lit-on dans le communiqué de l’évènement.

N.J.

*Vidéo filmée par le journaliste Maher Sghaier