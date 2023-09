Jamie Oliver : la Tunisie m’a ravi le cœur !

Imprimer

La vidéo a été postée le 8 septembre 2023 et inonde, depuis, les réseaux sociaux tunisiens.

Le chef britannique Jamie Oliver, surnommé le « Naked Chef » car il ne porte jamais de toque et revendique un style décontracté, est très célèbre grâce notamment aux émissions culinaires qu’il présente sur les chaînes spécialisées. Sa notoriété dépasse d’ailleurs largement son pays d’origine.

Pour les besoins d’un livre qu’il a écrit sur les cuisines du monde, Jamie Oliver a effectué une visite en Tunisie pour s’imprégner de la cuisine méditerranéenne et plus particulièrement tunisienne et ce voyage l’a vraisemblablement enchanté.

Le chef, présent dans l’émission de la BBC, The One Show, n’a pas tari d’éloges sur la cuisine tunisienne et la Tunisie qui lui a « ravi le cœur ».

« Les gens, la culture sont incroyables et si vous aimez la cuisine italienne et sicilienne sachez que beaucoup de plats sont inspirés par la cuisine tunisienne (…) C’était pour moi incroyable toutes les influences (…) l’objectif était aussi d’emmener le public dans un endroit inspirant et facilement accessible » a déclaré Jamie Oliver, pour le plus grand bonheur des internautes tunisiens.

M.B.Z