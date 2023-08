Les internautes réagissent aux propos de Kaïs Saïed sur la programmation de la télévision nationale

Le président de la République a reçu aujourd’hui, vendredi 4 août 2023, Awatef Daly, présidente directrice générale de la Télévision tunisienne, pour la sermonner sur « la programmation au sein de la TV nationale ».

« Hier, par hasard, j’ai regardé une émission diffusée avec pour titre ‘’Le bon vieux temps’’ Si cette époque était belle, la situation ne serait pas celle qu’on constate aujourd’hui. Elle n’a rien du tout de beau. Trouvez-vous que cette situation est belle ? C’est comme si on servait du réchauffé. Nous aspirons à l’avenir et non au passé et nous refusons de le réchauffer », a-t-il lancé à Awatef Daly, très remonté.

Sur les réseaux, son discours n’a pas manqué de faire réagir les internautes. Ils ont été nombreux à moquer le Président, estimant qu’il aurait pu aussi réagir sur le fait que la chaîne nationale diffuse depuis plus d’une décennie un même sitcom qui tourne en boucle, ou alors qu’il devrait fusionner la télévision nationale à La Presse, Assbah et d’autres établissements publics et en prendre lui-même la présidence. D’autres ont relevé le fait que le Président a convoqué la PDG de la télévision nationale pour une émission qui parle de beau temps et que cela dénote bien du temps actuel et de sa couleur…

L’universitaire Olfa Youssef a, elle, souligné qu’au bon vieux temps, la santé et l’enseignement publics étaient à leur âge d’or, que l’ascenseur social fonctionnait encore, que les denrées alimentaires étaient disponibles et données, que la classe moyenne pouvait acquérir une maison et que les jeunes ne rêvaient pas d’émigrer à tout prix.

M.B.Z