La boutade de Kaïs Saïed n’a pas fait rire tout le monde

La boutade de Kaïs Saïed, au sommet pour un nouveau pacte financier organisé à Paris, n’a pas manqué de faire réagir certains internautes.

L’humour, cette qualité qu’on ne connaissait pas au président, n’a pas été du goût de tout le monde, si certains en ont ri, se rappelant de bons souvenirs d'enfance, d’autres ont trouvé la blague inopportune, voire ridicule.

Kaïs Saïed a, rappelons-le, adressé un message aux partenaires de la Tunisie laissant entendre qu'il faut changer de mentalité pour changer le monde.

Assis aux côtés de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristalina Georgieva, il a s’est exprimé ainsi : « Merci pour cette invitation et cette occasion de partager nos points de vue. Je vais parler en arabe, mais je vais commencer par une boutade : après Charlie Chaplin, vient le temps de Laurel et Hardy. Vous vous souvenez peut-être ou certains d’entre vous se souviennent de la chanson au début de chaque film de ce duo : c’est moi Laurel et toi Hardy, c’est moi le grand et toi le petit. Mesdames et messieurs, avec cet esprit de grands et de petits on ne peut pas aller vers un monde meilleur. Mesdames et messieurs on n’est pas petit ».

M.B.Z