Les internautes saluent la simplicité de la communication de Macron

Plusieurs internautes tunisiens ont réagi, dimanche 4 juin 2023 à la publication sur Facebook du président français, Emmanuel Macron, en rapport avec la simplification des procédures de résiliation de contrats, désormais, possible en ligne.

















Les internautes ont salué l’accessibilité de la communication du président de la République française. Dans ce contexte, certains ont appelé la présidence de la République tunisienne à adopter les mêmes techniques qu'ils ont jugées simples et efficaces.









C’est dire que le discours du président de la République, Kaïs Saïed est souvent très complexe et inaccessible au citoyen lambda. Métaphores, comparaisons tirées de l’Histoire ancienne et plein de sous-entendus et de non-dits, les Tunisiens semblent, de loin, préférer les messages simples, clairs et efficaces capables de vulgariser les concepts les plus complexes.









S.H