La réponse du SNJT à Abir Moussi fait jubiler la toile

L’affiche placardée sur les locaux du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) en réaction au rassemblement organisé par le Parti destourien libre (PDL) et sa présidente Abir Moussi, a fait jubiler la toile, samedi 27 mai 2023.

Un message rappelant à Abir Moussi à la fois son passé au sein du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), parti au pouvoir du temps de l’ancien président de la République Zine El Abidine Ben Ali, et la tendance fasciste de son parti le PDL couvrait la façade des locaux du SNJT à l’arrivée de la politicienne et ses sympathisants.

La photo de l’affiche diffusée massivement sur les réseaux sociaux a suscité beaucoup de réactions, notamment du côté des journalistes tunisiens. Plusieurs ont exprimé leur satisfaction de la réponse subtile du SNJT aux attaques incessantes de la président du PDL.

Le président du Syndicat, Mahdi Jlassi, a, de son côté, noté que l’organisation avait évité « de répondre à Abir Moussi pendant des mois pour ne pas tomber dans le piège de sa provocation et des attaques stériles ». « Nous nous sommes contentés de cette réponse calme et notre message est clair : nous ne craignons aucune partie et les campagnes hystériques et effrénées ne nous affectent pas. Jamais vous ne parviendrez pas à nous intimider et à taire nos voix avec vos discours fascistes (…) », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

N.J.