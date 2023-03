En vidéo : les dangereux aléas de la route en Tunisie

Les vidéos qui sont postées sur la page officielle de l’association Winou Etrottoir ne cessent de provoquer un vrai tollé sur la toile. C’est que, prises sur le vif, elles viennent souvent confronter les Tunisiens à l’absurdité de ce qui les entoure et surtout à l’incivilité de leurs compatriotes.

C’est le cas de la vidéo postée hier, mardi 7 mars 2023, une parmi tant d’autres. Elle met en garde, encore une fois, contre les camions qui transportent plus de charge qu’ils ne devraient et qui violent tous les codes de la route, au risque de devenir un vrai danger pour les autres conducteurs et pour eux-mêmes aussi d’ailleurs.

Cette fois-ci c’est l’heureux transporteur de briques rouges qui a été pris sur le fait. La vidéo qui dénonce ce comportement très courant montre que le camion, en plus d’avoir bêtement perdu la moitié de sa charge, a percuté un autre véhicule à l’arrêt, lui causant certainement des dommages.

Winou Etrottoir est, rappelons-le, née en 2015, comme page Facebook qui dénonce les dépassements sur le plan urbain. Depuis octobre 2016, elle s’est transformée en association, dont l’activité officielle a commencé en janvier 2017, et qui défend le respect de l’urbain, de l’Etat de droit, du consensus social et de la citoyenneté.

M.B.Z