Pour Abdellatif Mekki, le vrai Halloween c'est ici !

L'ancien dirigeant nahdhaoui et ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a profité de cette fin d’été pour commenter, à sa manière, la crise profonde que traverse le pays.

« Nous vivons un véritable Halloween depuis 463 jours » a écrit Abdellatif Mekki. 463 est le nombre de jours passés entre le 25 juillet 2021, date à laquelle le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé ses mesures exceptionnelles et le 31 octobre 2022 date de la fête la plus effrayante de l’année.

Halloween est, rappelons-le, une fête irlandaise qui s’est développée et pris son aspect « commercial » aux Etats-Unis. Halloween est la contraction de « All Hallows Eve » qui signifie « la nuit de tous les saints ». Dans sa version moderne, elle est l’occasion de rivaliser en déguisements plus effrayants les uns que les autres, histoire de « faire peur aux morts ».

M.B.Z