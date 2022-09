Business News dépasse les cent mille abonnés sur TikTok

Extraordinaire performance que celle réalisée par notre dernier né, Business News sur TikTok. Moins de neuf mois après son lancement, le compte a franchi hier soir le cap des cent mille abonnés.

Cent mille fidèles qui se sont abonnés tout seuls, sans aucune campagne de sponsorisation. Business News a reproduit ici sa politique marketing suivie jusque-là sur Facebook et YouTube, en partant du principe que c’est le journal qui promeut les marques et les produits et non l’inverse.

Le public-cible de Business News est le cadre supérieur mû par les valeurs de liberté, de justice, de démocratie, de libéralisme et de laïcité. Le journal s’impose de proposer à ce public un contenu orienté et de haute qualité défendant toutes ces valeurs.

Sur TikTok, le public-cible est différent. Le compte vise deux générations qui, visiblement, n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Il s’agit de la génération Y, née après 1997, et la génération qui a pris sa retraite. D’après les chiffres de TikTok dans le monde, notamment en Chine, ce sont en effet ces deux générations qui sont les plus présentes sur ce réseau social.

Quel produit commun peut fédérer à la fois des vingtenaires et des soixantenaires et plus ? Business News a choisi de faire du journalisme explicatif, sur un ton léger et vulgarisateur, avec des vidéos courtes ne dépassant généralement pas les deux minutes.

La mayonnaise a pris rapidement. Sofiène, Abir, Yosra et Myriam, les journalistes de Business News et Business News Arabe, sous l’œil vigilant du vidéaste Marwen S’hili ont réussi à capter le public-cible rapidement. Alors que « Business News » et « Business News Arabe » informent, analysent et critiquent, « Business News » sur TikTok présente et explique des sujets, des problématiques, des lois, des personnalités… Cela va de ce qu’il faut faire quand on est frappé par une méduse jusqu’à qui est Giorgia Meloni et quel est l’impact sur la Tunisie de son élection à la primature italienne, en passant par comment obtenir son permis de conduire.

Plusieurs vidéos ont cartonné, dépassant largement les cent mille vues et parfois même un million de vues. Les chiffres sont visibles pour tout le monde, ils sont donnés par TikTok qui les affiche sur l’ensemble des vidéos produites. Avec le nombre de vues, le nombre d’abonnés a commencé à croître rapidement et sûrement. Le compte a été lancé en janvier 2022, il a atteint les cent mille abonnés le mardi 27 septembre dans la soirée.

Un chiffre considérable quand on sait que le compte Facebook de « Business News » compte 145.000 abonnés depuis son lancement au début des années 2010.

A titre comparatif, le compte TikTok du premier journal français « Le Figaro » a 65 mille abonnés. « Le Monde » très actif sur TikTok a 661 mille abonnés. Inutile de rappeler que les ressources matérielles et humaines dont disposent les confrères français sont de loin supérieures aux nôtres.

On ne peut conclure sans remercier chaudement les centaines de milliers de Tiktokeurs qui ont regardé nos vidéos et les cent mille abonnés qui se sont abonnés à notre compte. A tous, nous leur promettons la poursuite de notre engagement de faire du journalisme de haute qualité, qu’il soit explicatif ou informatif.

Cliquer ici pour accéder au compte TikTok de Business News