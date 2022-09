Olfa Hamdi, cygne blanc de la scène politique tunisienne ?

Imprimer





L'ancienne PDG de la Tunisair et présidente du parti "la Troisième République", Olfa Hamdi a partagé une photo d'elle vêtue en blanc devant une peinture murale. La peinture représente deux cygnes nageant l'un à côté de l'autre.





Olfa Hamdi a accompagné la photo d'une citation du romancier et dramaturge turc Mehmet Murat İldan. Il avait dit : "Même si vous entrez dans l'eau sale, restez propre comme un cygne blanc !". Une phrase qui fait sûrement allusion à la scène politique tunisienne et aux ambitions de Olfa Hamdi d'être membre du prochain parlement, voire cheffe du gouvernement.





Hamdi avait multiplié les déclarations au sujet de ses capacités et de ses atouts tout en affirmant qu'elle était beaucoup plus qualifiée que Najla Bouden. Elle considère, donc, que la scène politique tunisienne est sale et qu'elle est irréprochable, chaste et pure ! Olfa Hamdi aurait-elle oublié ses déclarations confondant augmentation des prix et levée des compensations, lorsqu'elle s'était emmêlée les pinceaux au sujet de l'inflation ou lorsqu'elle s'est mise à l'exploitation politique de la religion ?









S.G