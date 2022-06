Les examens du bac circulent sur la toile

Les élèves commencent, ce mercredi 8 juin 2022, à passer les épreuves du baccalauréat. Les autorités ne cessent d’affirmer leur ferme volonté de lutter contre les tentatives de fraudes en mettant en place des mécanismes de contrôle « rigoureux ».

Cependant, plusieurs internautes ont pu constater que la première épreuve de philosophie circulait sur la toile à peine cinq minutes après le début de l’examen.

La fuite de l’examen a surpris plus d’un d’autant plus que le ministère de l’Intérieur avait annoncé pas plus tard qu’hier, le démantèlement de plusieurs réseaux dans les gouvernorats de Ben Arous, l'Ariana, Sousse, Mahdia, Kairouan, Gafsa et Tozeur d'aprés un communiqué du ministère de l’Intérieur paru mardi 7 juin 2022.

En tout, huit personnes ont été arrêtées entre le 11 mai et le 6 juin 2022 et du matériel servant à la fraude a été saisi.

S.H