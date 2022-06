Les "bios" des nouveaux gouverneurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, lundi 6 juin 2022, des mutations dans le corps des gouverneurs. D’usage, le ministère de l’Intérieur se chargeait de publier les biographies des nouveaux gouverneurs mais cela ne semble plus être le cas sous l'ère Saïed.

Un petit tour sur les réseaux sociaux et sur les profils de quelques-uns des fraîchement nommés en dit toutefois plus que les plus complètes des biographies. Il est évident que beaucoup sont des soutiens inconditionnels de Kaïs Saïed et adhèrent à son projet et à sa vision.

Il n’y a qu’à voir les publications de certains gouverneurs pour comprendre les raisons, sinon l'une des raisons, de leur nomination. Entre ceux qui font campagne pour le référendum du 25 juillet, ceux qui jubilent de la révocation de 57 juges et ceux qui changent de camp comme ils changent de chemise, ces nouveaux « profils » n’ont rien de reluisant…

Mohamed Elleuch, nouveau gouverneur de Zaghouan, un soutien de la première heure...

Fakher Fakhfakh, gouverneur de Sfax, celui qui aime tout le monde.







Hafedh Fitouri, gouverneur de Tataouine, présent sur les réseaux sous le pseudonyme Skhira Libre : "un référendum pour renverser LEUR démocratie"...





Sabeh Mallek, gouverneure de Nabeul : " Certains ont choisi de rester en marge de l'histoire et le peuple vaincra au référendum du 25 juillet "









Mohamed Taieb Khelifi, gouvenreur de Kébili écrit " l'assainissement pour rendre l'espoir au peuple" mais, critique tout de même la révocation des 57 magistrats.





Abdelhalim Hamdi, gouverneur de Sidi Bouzid : " le destin de la Tunisie a été décidé par deux cheikhs à Paris"

M.B.Z