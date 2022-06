Procès Heard-Depp - Les internautes tunisiens se réjouissent du verdict

Le verdict vient de tomber, coupable de diffamation, Amber Heard doit maintenant payer 15 millions de dollars américains de dommages et intérêts à son ex-mari, Johnny Depp, qu’elle accusait d’être violent sous l’emprise d’alcool et de drogues. Johnny Depp a lui aussi été reconnu coupable d'avoir diffamé son ex-épouse et devra lui verser deux millions de dollars.

Au final, le jury a tranché et le verdict prononcé dans cette affaire reconnait l’acteur vedette de Pirates des Caraïbes comme étant la vraie victime dans cette affaire.

« Les hommes peuvent aussi être victimes de violences conjugales. Il ne faut jamais se ranger du côté d’une personne par solidarité féminine ou masculine. Un homme n’est pas coupable d’office et une femme n’est pas victime d’office » a écrit l'un des internautes.

Plusieurs personnalités publiques et du monde du spectacle en Tunisie, ont salué ce verdict, dont Abdelhamid Bouchnak qui a écrit que ce verdict était « une belle revanche ».

Après plusieurs jours de délibération, Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation avec une intention malveillante contre Johnny Depp. Elle s’est dite dévastée après l’annonce du verdict.

Dans ce procès, Johnny Depp poursuit en diffamation son ex-femme, qui avait écrit dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018 être "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer Johnny Depp.

S.A