Réactions à la déclaration du chef de l’Etat : les Tunisiens continuent à exprimer leur « joie »





A l’occasion de sa visite aux travaux au niveau du rond-point de Ben Daha à Ben Arous, le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé que dans certains cas les citoyens étaient contents par rapport à la coupure d’eau potable. Il a, également, affirmé qu’une campagne explicative avait été organisée afin d’expliquer la situation aux citoyens.





Cette déclaration a rapidement fait le tour de la toile et les Tunisiens n’ont pas pu s’empêcher d’exprimer leur colère et leur mécontentement. Révoltés par de tels propos, des citoyens ont expliqué comment ils s’étaient retrouvés dans l’obligation d’utiliser de l’eau en bouteille afin de faire leur toilette et de renoncer à leur douche.













D’autres citoyens ont écrit : « Les habitants du gouvernorat de Ben Arous organisent, demain le 24 mars 2022, une marche populaire afin de célébrer la coupure d’eau potable. La marche inclura des spectacles artistiques ». Dans un clin d’œil au gouverneur de Ben Arous, Ezzeddine CHelbi, ils ont, également, appelé les participants à porter le maillot de la sélection nationale.









D’autres ont affirmé qu’ils attendaient une coupure d’électricité afin d’être encore plus heureux et contents de la situation.





















S.G